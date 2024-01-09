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        Haberler Gündem Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Çankırı'da silahlı kavga çıktı: 7 gözaltı

        Çankırı'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:41
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        Çankırı'da silahlı kavga çıktı: 7 gözaltı
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        Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak’ta iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tüfekle birbirlerine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı kavgayla ilgili H.A, D.A, Ç.A, M.U, E.U, M.U. ve A.U. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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