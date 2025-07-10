İlçeye bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.

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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aynı bölgede 4 gün önce çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.