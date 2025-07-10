Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek teklifine ret!
İtalya Serie A ekibi Bologna, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fenerbahçe yönetimi, Bologna'nın önerdiği ücreti yetersiz bularak teklifi reddetti.
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Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor...
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Genç savunma oyuncusu için son olarak İtalya Serie A ekibi Bologna devreye girdi.
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TRT Spor'un haberine göre; Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Bologna'nın önerdiği rakam bonuslar dahil 15 milyon Euro'yu aşmayınca sarı-lacivertli yönetim teklife ret yanıtı verdi.
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Bologna oyuncu takip ekibi, geçen sezon Fenerbahçe’nin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçını izlemişti.
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Daha sonra Yusuf Akçiçek hakkında detaylı araştırma yapan İtalyan ekibi, milli futbolcuyu stoper listesinin üst sıralarına yerleştirdi.
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Bologna, 15 milyon Euro'yu geçen yeni bir teklif hazırlığında olsa da Fenerbahçe’nin beklentisinin en az 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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19 yaşındaki stoper, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile 21 maça çıktı; 2 gol, 1 asist kaydetti.