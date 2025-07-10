St. Pölten: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi St. Pölten'i 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle yeni sezona galibiyetle başladı. Beşiktaş'ta goller 50. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlandı.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile gerçekleştirdi.
Siyah Beyazlılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda ise oyun hareketlendi.
Beşiktaş'ın gollerini 50. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Salih Uçan kaydetti.
İşte Beşiktaş'ın golleri:
DAVID JURASEK İLK KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, St. Pölten karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferlerden David Jurasek'i Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görevlendirdi.
Çek sol bek, St. Pölten karşısında 45 dakika sahada kaldı.
BEŞ FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ın St. Pölten ile oynadığı hazırlık maçında siyah-beyazlı takımdan beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı.
Yeni transferlerden Tammy Abraham, hazır olmadığı gerekçesiyle maçta forma giymedi.
Öte yandan kaleci Mert Günok, Ernest Muçi ve Milot Rashica da karşılaşmada formasından uzak kaldı.
Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise Sırbistan'a özel doktoruna kontrol için gittiği ve yarın akşam saatlerinde yeniden kampa katılacağı öğrenildi.
18 TEMMUZ'DA KAMP SONA ERECEK
SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde sezon hazırlıklarının ikinci etabını geçiren Beşiktaş, 4 Temmuz'da geldiği Avusturya kampında yedinci günü geride bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 18 Temmuz Cuma güne Avusturya'daki çalışmalarını tamamlayıp, Türkiye'ye dönecek.
BEŞİKTAŞ, HT SPOR'DA İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanan müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başladı ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlandı.
Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak diğer hazırlık maçlarının programı şöyle:
13 Temmuz Pazar:
TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
HT SPOR FREKANSLARI
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