Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldüren, komşusunun karısını da yaralayan zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:57 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesinde yaşayan M.K. ile komşusu Musa Şen, yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında M.K, evinden getirdiği pompalı tüfekle komşusu Musa ve eşi Nezaket Şen'e ateş açtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Musa Şen'in öldüğünü belirledi.

        REKLAM

        Ağır yaralanan Nezaket Şen, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Musa Şenin cesedi de otopsi için aynı hastaneye götürüldü.

        Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğe el konuldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        "Uranyumun bir kısmı zarar görmedi"
        "Uranyumun bir kısmı zarar görmedi"
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa