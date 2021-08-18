Daha 16 yaşında! Evlenmeyince katletti!

İHA

Samsun’un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’nde önceki akşam saat 21.30 sıralarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, bekar olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Erkan A., evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru A.'nın evine gitti.

YENGESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre burada çıkan tartışmada Erkan A. yengesi Hacer A. (52) ile 16 yaşındaki Ebru A.'ya tabancayla ateş açarak yaraladı. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, kafasından vurulan Ebru A. ise ağır yaralandı.

EBRU DA HAYATA VEDA ETTİ

Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebru A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ebru A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde tabancadan çıkan 8 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdiği, olaydan sonra yakalanan Erkan A.'nın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

TATİL İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞ

İstanbul Pendik'te yaşan Ebru A.'nın ailesi ile birlikte fındık toplamak için memleketleri Samsun'un Terme ilçesine geldikleri belirtildi. Ebru A.'nin cesedi otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcının buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. Yıkama işlemleri yapılan cenaze daha sonra cenaze aracıyla, toprağa verilmek üzere Terme ilçesine götürüldü.