İngiltere'nin Manchester kentinde kan donduran bir olay yaşandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 11 aylık bir bebek babası tarafından Irwell Nehri'ne atıldı. Talihsiz bebek polis tarafından nehirden çıkarılsa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, genç bir adamın eşiyle kavga ettikten sonra bebeği nehre attığını söyledi. 22 yaşındaki şüphelinin olayın ardından bölgedeki bir bara girdiği ve içki sipariş ettiği ancak parasının olmadığını söylediği belirtildi.

Bar çalışanlarından bir kişi, konuyla ilgili olarak, "Çok sayıda kişi nehirde bir bebek olduğunu söyleyerek içeri girdi. Orada oturdu ve dik dik baktı, kıpırdamadı. Polisi aradık. Bir müşteriye bebeğini nehre fırlattığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Bara gelen polis 22 yaşındaki adamı cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı.