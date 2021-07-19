Avrupa’nın bahtsız tren istasyonunun yeni hayatı

Guardian’ın aktardığı habere göre, ‘‘Avrupa’nın en şansızı’’ olarak bilinen tren istasyonu artık otel olarak kullanılacak. Tren istasyonu tarihsel süreçler içinde yangın yaşamış, raydan çıkma olayları ve savaşlar nedeniyle bakıma muhtaç hale gelmişti.
Tarihler 1929’u gösterdiğinde dünyada yaşanmış en büyük kriz dönemi Büyük Buhran’da açılan tren istasyonu iki yıl geçtikten sonra bir yangın yaşadı ve hasar aldı.
1936 yılında ise İspanya İç Savaşı başlamış ardından da takvimler II. Dünya Savaşı’nı göstermişti. Bu dilimde İspanya'da Franco dönemi denilen diktatörlük dönemine tanıklık edilmişti
1950 dilimine kadar uluslararası demiryolu trafiğe kapandı. Teknik nedenler nedeniyle de Avrupa’nın en şanssızı olarak bilinen istasyon, güncel olarak İspanya’nın iç hizmetinde kullanımdaydı.
104 odalı bir otele dönüştürülecek olan tren istasyonu, Aragón bölgesel hükûmeti ve Barceló Hotel tarafından mimar Joaquín Magrazó ve Fernando Use tarafından tasarlanacak. Bölgesel hükûmet rayların onarımı için katkıda bulunacak.
Guardian, ‘‘2020'de Fransa ve İspanya’nın iki ülkeyi birbirine bağlayan 7,8 km'lik Somport Tüneli’nin yeniden açılması için çalışmaya başlamayı kabul ettiğini ve AB'nin desteğiyle Canfranc hattının ve istasyonunun 2026 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesi umulduğunu’’ dile getirdi.
El Canfranc, ‘‘Historia de un tren de leyanda’’ ' (Canfranc, efsanevi bir trenin hikayesi) kitabının yazarı Alfonso Marco, tren istasyonu için kullanılan ‘‘Titanik’’ lakabını kabul etmiyor.
Marco, istasyonun 1853’te tasarlandığını ve istasyonun kavramsal ve teknik olarak 19. yüzyıla ait olduğunu söylerken asıl sorunun istasyonun 1928’e kadar tamamlanamaması olduğunu dile getirdi.
Görsel: Turismo de Aragón
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