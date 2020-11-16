Partiden çıkanlar yine yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide Öykü Çelik basın mensuplarına görüntü vermemek için Caner Karaloğlu'nun özel şoförlü otoparktaki arabasına bindi. Çelik, bir gün önce de Etiler'deki bir rezidansta düzenlenen bir partiye katılmıştı.