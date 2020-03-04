Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, güneşli havanın tadını çıkardı. Restoran çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenen ikili, neşeli halleriyle dikkat çekti.

El ele alışveriş turuna devam eden çiftin siyah ve beyaz renkleri ile birbirlerini tamamlamaları ise dikkatlerden kaçmadı.