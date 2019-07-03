Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğleden sonra alışveriş merkezine gelen ve dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan çift, daha sonra bir restoranda dostları ile akşam yemeği yedi.

Yemek çıkışı görüntülenen Erkin ve Ovalı, kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet ettikten sonra araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.