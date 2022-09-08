Ağabey-kardeş el ele

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne transfer olan futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz gün oğlu Çınar ve kızı Mihran Ela ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Erkin, oğlu ve kızıyla birlikte bir restoranda yemek yedi.

33 yaşındaki futbolcu, yemek yedikten sonra çocuklarıyla birlikte okul alışverişi yapmak için mağazaları dolaştı.

İLK EVLİLİĞİ 6 YIL SÜRDÜ

Öte yandan 2010'da nikah masasına oturan Caner Erkin ile Asena Atalay, 2016'da boşanmıştı. Çiftin oğulları Çınar, 2011 yılında dünyaya gelmişti.

Erkin, daha sonra oyuncu Şükran Ovalı ile 2017'de evlenmişti. Kızları Mihran Ela'yı 2018'de kucağına alan ünlü çiftin, birlikteliği sürüyor.