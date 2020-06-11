Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.



Caner Çalışır, O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol almıştır. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmıştır.



Çalışır, son olarak Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.