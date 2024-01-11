Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer hayatı
Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Candan Yüceer'i aday gösterdi. Gelişmelerin ardından Candan Yüceer'in kim olduğu ve siyasi kariyeri araştırılmaya başladı. Peki, CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye adayı Candan Yüceer kimdir?
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CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer, 4 dönem CHP'de Tekirdağ Milletvekilliği yapıyor ve uzun zamandır politikanın içerisinde olan isimlerden birisidir.
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CANDAN YÜCEER KİMDİR?
1973 yılında dünyaya gelen Candan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekimlik yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kuruluğu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yönetciliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde yer aldı.
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24, 25, 26 ve 27. dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti.
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Ayrıca Kadın konukevleri, Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalar yaptı. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarınına ilişkin çalışmalar yürüttü. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı.