Candan Erçetin, yaz turnesinin başlangıcını yaptı

Sahnede enerjisiyle ve muhteşem performansıyla bir an olsun yerinde durmayan Candan Erçetin'e müzikseverler danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Erçetin, konserini 'Memleketim' şarkısı ile noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.