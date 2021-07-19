Senaryosunu Derek Connolly'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Chris Wedge'nin yaptığı Canavar Kamyonlar filmi merak konusu oldu. Paramount Pictures için üretilen 2016 yapımı film sinema severler tarafından araştırılıyor. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Canavar Kamyonlar konusu nedir? Canavar Kamyonlar oyuncuları kim?

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?



Lucas Till

Jane Levy

Amy Ryan

Rob Lowe

Danny Glover

Barry Pepper

Holt McCallany