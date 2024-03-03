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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Canavar' 15 Mart'ta Zorlu PSM'de

        'Canavar' 15 Mart'ta sahnede

        Yazarlığını ve rejisini Tunç Şahin'in üstlendiği, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal rol aldığı İki Tiyatro'nun ilk oyunu 'Canavar' 15 Mart Cuma akşamı Zorlu PSM Platinum Sahne'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:25
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        'Canavar' 15 Mart'ta sahnede
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        Beyazperde ve dijital platformlarda yer alan İnsanlar İkiye Ayrılır, 7 Yüz, Karışık Kaset gibi işleriyle tanınan yazar- yönetmen Tunç Şahin’in tiyatro için kaleme aldığı ilk oyun Canavar; 15 Mart Cuma akşamı saat 20.30'da Zorlu PSM Platinum Sahne'de sahnelenecek.

        Ortak bir travmaya farklı tepkiler vermiş üç kuzeninin hikayesini anlatan oyunun kadrosunda sevilen oyuncular Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal yer alıyor.

        OYUNUN KONUSU

        Bir imza günü için küçük bir Anadolu şehrine gelmiş olan roman yazarı Kemal Sönmez (Hakan Emre Ünal) yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı (Tülin Özen) ve Derya’yı (Gülçin Kültür Şahin) ziyaret eder. Kız kardeşler bu habersiz ziyarete hazırlıksız yakalanır. İki kız kardeş, Kemal’in de önerisiyle tarifini unuttukları ve yıllardır yemedikleri aile yemekleri “Kapama”yı yapmaya karar verir. Yapması hatırladıklarından kolay, yemesi ise tahmin ettiklerinden zor olan yemek hazırlanırken, Kemal’in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Tülin Özen
        #canavar
        #tiyatro
        #OYUN
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