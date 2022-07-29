"İNSAN BENCE HER DURUMA ALIŞIYOR"

Kemoterapinin etkisinin iki gün sonra vurduğunu dile getiren Canan Ergüder, "İlk aldığım ilaç daha ağır olarak bilinen bir ilaçtı. O vurduğu zaman üç gün yatıyorsunuz karanlık bir odada." şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, sözlerini, "O 3 günlük süreçte karalar bağladığım zamanlar oldu. Saçımı kaybettiğim zaman beni bir vurmuştu... Ondan sonra alışıyorsunuz. Bence her duruma alışıyor insan. Hayatta da bu böyle..." diyerek sonlandırdı.