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Canan Ergüder: Saçımı kaybettiğim zaman beni vurdu - Magazin haberleri

Canan Ergüder: Saçımı kaybettiğim zaman beni vurdu

Meme kanseriyle mücadele eden ve hastalığı yenmeyi başaran Canan Ergüder, "Bu süreç çok zordu." dedi. Ünlü oyuncu, ayrıca, "Kemoterapiyi aldıktan iki gün sonra vuruyor etkisi. Saçımı kaybettiğim zaman beni bir vurmuştu... Ondan sonra alışıyorsunuz" ifadelerini kullandı

29.07.2022 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder, sağlığına kavuşmuştu. Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programına konuk olan ünlü oyuncu, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

  • "O SÜREÇ ÇOK ZORDU"

    "Tabii ki çok zordu." diyen Ergüder, "Bir çocuğum var, şu anda 4 yaşında. en zor düşünceler onunla ilgili düşünceler. Tabii ki gencim, hayatta yapmak istediğim şeyler var, yaşamak istiyorum... Bu düşüncelerin hepsi geliyor insanın aklına." ifadelerini kullandı.

  • "EŞİM BANA ÇOK DESTEK OLDU"

    Canan Ergüder, "Hiçbir şey kesin değil. Hastalık geri gelmeyecek diye garanti veremez bana hiç kimse. Olan süreci mümkün mertebe en sağlıklı şekilde en başta oğlum için sonra da ailem için ve kendim için güçlü kalmak istedim. Sağ olsun eşim (Kenan Ece) de bana çok destek oldu." açıklamasını yaptı.

  • "HAYATA BAĞLI KALMAK GEREKİYOR"

    "4,5 ayda bitirdim kemoyu. Sonra saçım çıktıktan sonra mesleğime geri döndüm." ifadelerini kullanan Ergüder, "Hayata bağlı kalmak gerekiyor. Bana danışan çok insan var. Söylediğim şey şu; 'Sizi hayata ne bağlı tutuyorsa ona sıkı sıkı tutunun.' Benim için oğlum ve ailem..." dedi.

  • "İNSAN BENCE HER DURUMA ALIŞIYOR"

    Kemoterapinin etkisinin iki gün sonra vurduğunu dile getiren Canan Ergüder, "İlk aldığım ilaç daha ağır olarak bilinen bir ilaçtı. O vurduğu zaman üç gün yatıyorsunuz karanlık bir odada." şeklinde konuştu.

    Ünlü oyuncu, sözlerini, "O 3 günlük süreçte karalar bağladığım zamanlar oldu. Saçımı kaybettiğim zaman beni bir vurmuştu... Ondan sonra alışıyorsunuz. Bence her duruma alışıyor insan. Hayatta da bu böyle..." diyerek sonlandırdı.

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