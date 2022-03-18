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Canan Ergüder: Gözyaşlarıma hakim olamıyorum!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Oğlum'da 'Demet' karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, dün akşam 'Ölümüne Boşanmak' adlı belgeselin Beyoğlu'ndaki bir sinema salonunda gerçekleşen özel gösterimine katıldı. Ergüder, konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı

18.03.2022 - 09:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Canan Ergüder, önceki akşam kadın cinayetlerinin artmasını konu alan 'Ölümüne Boşanmak' adlı belgeselin Beyoğlu'ndaki bir sinema salonunda gerçekleşen özel gösterimine gitti. Ergüder, yönettiği söyleşide hem anlattı hem de ağladı.

    44 yaşındaki oyuncu, "Lütfen beni anlayışla karşılayın. Belgeseli seyrederken çok etkilendim bu durumu normalmiş gibi anlatamam, gözyaşlarıma hakim olamıyorum." dedi.

  • Canan Ergüder, daha sonra "Arkadaşımla gurur duyuyorum avukat İpek Bozkurt liseden arkadaşım filmdeki avukatlardan birtanesi. Böyle bir filme ihtiyaç vardı. Kadına şiddete karşı güzel temsil eden bir belgesel olmuş hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Gösterimden elde edilen tüm gelirler, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu'na aktarılacak. 

  • KANSERİ YENDİ

    Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ergüder, Show TV'nin bir umut hikayesini anlatan 'Oğlum' adlı diziyle ekranlara dönmüştü.

    Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında konuşmuştu. 

  • "NEFES ALAMIYOR GİBİ HİSSETTİM"

    "Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum." diyen Canan Ergüder, "İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissettim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel halimi hiç görmedim zaten." ifadelerini kullanmıştı.

  • "KEL OLMAK BAYA YAKIŞTI"

    Ergüder, "Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak baya yakıştı’ diye düşündüm." demişti.

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