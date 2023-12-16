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        Haberler Gündem Çanakkale’de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 3’ü ağır 9 yaralı

        Çanakkale’de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 3’ü ağır 9 yaralı

        Çanakkale-Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile kum yüklü kamyonun karıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 23:53 Güncelleme: 16.12.2023 - 23:53
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        Çanakkale'de kaza: 9 yaralı
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        Kaza, saat 19.15 sıralarında, Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Çanakkale’ye seyir halindeki A.U. yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan çekicinin arkasında bulunan kum yüklü dorseye çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 9 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Lapseki Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından otobüs içinde sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Bazı yaralılar, yakınlarının yardımıyla Lapseki Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi.

        3 KİŞİ AĞIR YARALI

        Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazada otobüs şoförü A.U. ile yolcular Şerafettin P. ve Selin Ş. ağır yaralanırken, Egenaz Y., Ahmet Ç., Gülden A., Gazi K., Rabia Aleyna G. ve Ünal Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Lapseki Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor.

        Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        #Çanakkale
        #haberler
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