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        Haberler Gündem Çanakkale’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Çanakkale’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Cahit Gül hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:44 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:44
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        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Kaza, saat 21.30 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi.

        Ezine’den Çanakkale’ye seyir halinde olan Can Polat Ş. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Gül’e çarptı.

        Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahit Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Cahit Gül’ün cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Can Polat Ş.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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