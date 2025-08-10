Habertürk
        Çanakkale'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Çanakkale’de orman yangını

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Sinop'un Durağan ilçesinde de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 16:38 Güncelleme: 10.08.2025 - 19:05
        Çanakkale ve Sinop'ta orman yangını
        Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

        Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 3 uçak, 5 helikopter ile havadan 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim." ifadelerine yer verildi.

        SİNOP

        Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı. Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, orman yangınının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Özarslan, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 6 hava aracı, 60 kara aracı ve 225 personelle müdahale ettiklerini söyledi.

        Vali Özarslan, yangına dünden itibaren, Orman Bölge Müdürlüğünün araçları ve personeli başta olmak üzere AFAD, belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait araç ve insan kaynağıyla kesintisiz müdahale ettiklerini anlattı.

        Yangının örtü altı yangınına dönüştüğünü ifade eden Özarslan, "Yangının direnci ve kuvveti azalmıştır. Yakın bir zamanda şartlar değişmediği sürece, herhangi bir aşırı rüzgar olmadığı sürece yangını kısa süre içinde kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Özarslan, şunları kaydetti:

        "Bize çok yardımcı oldular. Tahliyelerini dün gerçekleştirmiştik. 39'unu kamu kurumlarımızı pansiyonlarında misafir ettik. Sağ olsunlar, kendileri bize çok yardımcı oldular. Şu anda tehlike geçmiş durumda. Kendilerini tekrar hanelerine kavuşturacağız. Özellikle iyi niyetle yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Görüldüğü gibi sahada kesintisiz havadan karadan mücadelemiz devam etmekte. Sahada mücadele eden bütün kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza minnettarlığımı ve gönüllü katılan köylülerimize ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar."

        Orman yangınlarıyla ilgili vatandaşları uyaran Özarslan, "Vatandaşlarımıza da buradan bir mesaj vermek isterim, 10 yangından 9'u insan kaynaklı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi eğitmemiz lazım, farkındalık yaratmamız lazım, birbirimizi kontrol etmemiz lazım. Orman varlığı bizim en büyük zenginliğimiz. Bunu korumamız lazım. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Özarslan, "Konuyu derinlemesine araştıracaklar. Yakın bir zamanda da neticeye ulaşacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Yangının meydana geldiği bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler orman içerisine iş makineleri ile yeni yollar açıyor. Ekipler açtıkları yollarla yangının devam ettiği alanlara ulaşmaya çalışıyor.

        Örtü yangını şeklinde devam eden yangında yanan alanlar görüntülendi.

        Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınında 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

