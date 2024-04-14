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        Haberler Gündem Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Güncel haberler

        Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 43 yaşındaki Cemal Ahraz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 00:46 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:46
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        Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Gökçebayır Köyü Kavşağı'nda meydana geldi.

        M.B.K. yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Cemal Ahraz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından; ağır yaralanan Cemal Ahraz, M.B.K. ve otomobillerde bulunan 5 kişi ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

        Otomobil sürücüsü Cemal Ahraz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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