Hurdalıkta çıkan yangın yakındaki 2 eve de sıçradı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında alevler yakındaki 2 eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hurdalıkta ve 2 evde hasar oluştu
Giriş: 23.09.2025 - 20:57 Güncelleme: 23.09.2025 - 20:57
Yangın, saat 19.40 sıralarında Evreşe beldesi Yeni Mahalle’deki hurdalıkta çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yakında bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hurdalık ile alevlerin sıçradığı 2 evde hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ