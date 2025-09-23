Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Çanakkale'de hurdalıkta çıkan yangın yakındaki 2 eve de sıçradı

        Hurdalıkta çıkan yangın yakındaki 2 eve de sıçradı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında alevler yakındaki 2 eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hurdalıkta ve 2 evde hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 20:57 Güncelleme: 23.09.2025 - 20:57
        Hurdalıktaki yangın yakındaki 2 eve de sıçradı
        Yangın, saat 19.40 sıralarında Evreşe beldesi Yeni Mahalle’deki hurdalıkta çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yakında bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hurdalık ile alevlerin sıçradığı 2 evde hasar meydana geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Çanakkale
        #çanakkale haber
        #yerel haber
        #yangın
