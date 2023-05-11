Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan 289 metre uzunluğundaki yük gemisi, kurtarma römorkörü refakatinde demir sahasına götürüldü

Giriş: 11.05.2023 - 04:41 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
AA

Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına demirletildi.

Singapur'dan Rusya'ya giden 289 metre uzunluğundaki "MOJO" isimli dökme yük gemisi, boğaz geçişi sırasında arızalandı.

AA'nın haberine göre, gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi. AA'nın haberine göre gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.