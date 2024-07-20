Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın sürüyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı
Giriş: 20.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:54
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü Yılanlı mevkiinde saat 18.00 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
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