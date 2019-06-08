08 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yangın, akşam saatlerinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye’nin en yaşlı Çanakkale gazisi olan Hüseyin Kaçmaz’a ait 2 katlı binada meydana geldi.
Kısa sürede binayı ve çatıyı kaplayan yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş mahalle sakinlerine ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Çıkan yangın ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İtfaiye Müdürü Ateş; “Orhanlar Mahallesi Yeni Mahalle caddesinde bir yangın ihbarı aldık. 2 katlı, kullanılmayan bir evdi. İstasyon ve merkez grubu olarak intikal ettik. Yangın hızlanıp çatıya sarmış durumdaydı. Ekiplerimiz 3 koldan müdahale ederek hem söndürme hem soğutma çalışması yaptılar.
Kullanılmayan bir ev olduğu için içeride bir tarama yaptık. Herhangi bir kişide can kaybına rastlamadık. Mekruh bir bina kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş yakılıp ısınma ve ya başka bir amaçlı yakıldığını tahmin ediyoruz. Biraz sonra ki araştırmamızda kesin sonuca ulaşacağız" dedi.
Polis olayla ilgili rapor tutarken, yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.
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