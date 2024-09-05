Çanakkale'de vahşet: Köpekleri silahla vurdular
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 3 sokak köpeği, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vuruldu. Köpeklerden 2'si ölürken, yaralı bulunan diğer köpek tedaviye alındı.
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Çanakkale'nin Ayvacık'a bağlı Pınaryeri'nde dün gece saatlerinde silahla vurulmuş 2'si ölü, 1'i yaralı 3 sokak köpeğini görenler, durumu Ayvacık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
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Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Yaralı köpek tedaviye alınırken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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