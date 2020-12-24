Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ekipleriyle yaptığı çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Lapseki ilçesine otobüsle gelen Afganistan uyruklu M.O.Q'nun üzerinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 200 gram metamfetamin ele geçirildi. AA'nın haberine göre; şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.