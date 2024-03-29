Çanakkale'de köye sahte içki basını
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köydeki eve düzenlenen baskında sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hıdırlar köyünde oturan M.B'ye ait eve baskın yaptı.
Operasyonda, 450 litre sahte şarap, 15 litre etil alkol, 1 litre anason yağı, içki damıtma düzeneği, içki arıtma düzeneği ile ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu bulundu.
EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan M.B'ye jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.