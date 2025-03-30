Çanakkale'de kaybolan lise öğrencisi Ayşegül aranıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül Kocaman için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 30.03.2025 - 03:30 Güncelleme: 30.03.2025 - 03:32
Ayvacık Fen Lisesi'nde 10’uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayşegül Kocaman, iddiaya göre, okula gitmek için evinden ayrıldı.
Kocaman'ın evine dönmemesi üzerine ailesi, durumundan endişelendi. Aile, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Kocaman'ın bulunması için ekipler kapsamlı çalışma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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