Çanakkale'de kaçak yapılar yıkıldı

Çanakkale'nin iki ilçesinde kaçak yapılar yıkıldı
Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde tespit edilen kaçak yapılar yıkıldı
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı.
Temmuz ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde 6 adet ve Gelibolu ilçesinde 9 adet olmak üzere toplamda 15 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada yıkımlara aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi.