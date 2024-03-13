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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de hortum kamerada

        Çanakkale'de hortum kamerada

        Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:05
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        Çanakkale'de hortum kamerada
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        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu.

        Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.

        Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.

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        #Çanakkale
        #Hortum
        #yağış
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