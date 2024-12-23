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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:45
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        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Gestaş açıklamasına göre, Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.

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        #Çanakkale Haberleri
        #feribot seferleri
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