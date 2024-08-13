Türkarslan, "Yerli ve milli ayçiçeği üretimi üretiminin geliştirilmesi ile ilgili olarak amacımız birkaç tane ana başlık adı altında toplanabilir. Ayçiçeği üretimi ülkemiz için stratejik bir önem taşıyan bir ürün çeşidimiz, endüstri açısından çok önemli, ülkemiz için bunun üretiminin artırılması gerekiyor. bu projeler sayesinde ilimizdeki üretimi artırmaya çalışıyoruz. Bizler bu projeye başlarken ilimizdeki 219 bin dekar olan yerli ayçiçeği üretimimiz 270 binlere ulaşmış oldu. Yerli ve milli çeşitleri kullanmamızdaki amacımız da, iklim değişti, yağışlar değişiyor, hava ısısı değişiyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitümüz diğer enstitülerimiz, hepsi ülkemizin şartlarına bizim iklimimize uygun, bizim toprak yapımıza uygun, bizim ısımıza uygun bir tohum çeşidi ile mevcut alandan daha yüksek verim nasıl elde edebiliriz şeklinde çalışıyorlar. Bizlerde bu tohum çeşitleri ile beraber ilimizde mevcut alandan daha yüksek verim elde etmeye çalışıyoruz. İlimizde şuan da 2024 yılında 567 üreticimizle birlikte 1041 paket il genelinde bu projeyi uyguladık. Biga ilçemizde de 169 üreticimizle 316 paketli bu projeyi yapmış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.