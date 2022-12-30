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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdüğü için Boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Giriş: 30.12.2022 - 06:06 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale Boğazı'nda transit gemilere sis engeli
Çanakkale Boğazı'nda transit gemilere sis engeli
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AA

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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