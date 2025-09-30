Habertürk
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:46
        Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde dün, 11 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

        Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

        İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi’ne yanaştırıldı.

        Fotoğraf: DHA

