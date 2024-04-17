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        Haberler Gündem Güncel Çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, binadan düşen çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:56
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        Çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        Sakarya'nın Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi, bir marketin karşıdan karşıya astığı flamalara takıldı.

        Flamaların bağlandığı çanak anten ise yerinden çıkarak yola düştü.

        Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, hızla düşen antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kırılan tenteden ve duvardan kopan parçalar ise yayaya isabet etti.

        Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        #kaz
        #çanak anten
        #sakarya
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