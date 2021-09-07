BÖLÜM BAŞINA 100 BİN EURO

İtalya'da dizi anlaşması yapan Yaman'ın ülke çapında popülerliğini arttırmak için Diletta Leotta ile reklam aşkı yaşadığı iddia edilmişti. Ancak çift aşklarını evlilik yoluna sokarak, iddiaları çürüttü.

Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde yer aldı. Ünlü oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin euro kazandı.