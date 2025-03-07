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        Haberler Spor Diğer Can Özüpek, üç adım atlamada adını finale yazdırdı - Diğer Haberleri

        Can Özüpek, üç adım atlamada adını finale yazdırdı

        Milli sporcumuz Can Özüpek, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:45
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        Can Özüpek adını finale yazdırdı!
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        Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Can Özüpek, finale yükseldi.

        Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gün sabah seansındaki yarışmalar tamamlandı.

        Can, erkekler üç adım atlama elemelerindeki 16.29 metrelik derecesiyle cumartesi TSİ 20.40'ta başlayacak finalde yarışmaya hak kazandı.

        Erkekler 60 metre engelli yarı finalinde piste çıkan Mikdat Sevler, 7.82 saniyelik zamanıyla elendi.

        Kadınlar yüksek atlama elemelerinde mücadele eden Buse Savaşkan ise 11. olarak ilk 8'in finale çıktığı şampiyonaya veda etti.

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