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        Haberler Magazin Can Murat Yaşar Şengel, 65 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Can Murat Yaşar Şengel, 65 yaşında hayatını kaybetti

        Yönetmen, oyuncu, çevirmen ve eğitmen Can Murat Yaşar Şengel, 65 yaşında hayatını kaybetti. Film-San Vakfı, Şengel'in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:20
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        Hayatını kaybetti
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        Bir süredir hastanede tedavi gören yönetmen, oyuncu, çevirmen ve eğitmen Can Murat Yaşar Şengel, 65 yaşında hayatını kaybetti. Şengel’in vefatını, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla duyurdu. Vakfın açıklamasında, "Yönetmen, oyuncu, çevirmen ve eğitmen Can Murat Yaşar Şengel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

        CAN MURAT YAŞAR ŞENGEL KİMDİR?

        Can Murat Yaşar Şengel, 25 Mayıs 1960'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington D.C. şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Özel Örnek İlkokulu ve Özel Kadıköy Lisesi'nde başlayan Şengel, ardından Özel Saint Joseph Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Boğaziçi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü Yüksek Lisans Programı'nın ardından Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Kursu'na devam etti. Öğretmenlik mesleğini benimseyen Şengel, farklı okullarda Kimya Öğretmenliği yaptı.

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        Ancak, tiyatroya olan tutkusu her zaman ön planda oldu. 1993'te Tiyatro Caniko’yu kurarak amatör tiyatro faaliyetlerine başladı. Oyunculuk ve yönetmenliğinin yanı sıra, tiyatro metinleri yazdı, birçok tiyatro metnini Türkçeye kazandırdı ve pek çok oyuncu yetiştirdi. Şengel, ayrıca çeşitli Rotary ve Lions Kulüpleri'nin tiyatro ödül jürilerine başkanlık yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Can Murat Yaşar Şengel

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