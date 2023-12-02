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        Haberler Magazin Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu - Magazin haberleri

        Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu

        Dün hayatını kaybeden usta oyuncu Can Gürzap'ın cenaze programına ilişkin detaylar belli oldu. 79 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:22
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          Dün İstanbul'da hayatanı kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

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          Aort anevrizması nedeniyle vefat eden Can Gürzap için ilk tören yarın saat 10.30'da AKM'de düzenlenecek. Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.

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