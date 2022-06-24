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Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile poz verdi: Ateşleyin boncukları - Magazin haberleri

Can Bonomo'dan aile pozu: Ateşleyin boncukları

Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Roman adında bir çocuğu olan Can Bonomo, ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, eşi ve oğlu ile verdiği pozu "Ateşleyin boncukları" notuyla paylaştı

24.06.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2018'de nikah masasına oturan Can Bonomo (35) ile Öykü Karayel (31), oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

  • Zaman zaman sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Bonomo, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • "ATEŞLEYİN BONCUKLARI"

    Karayel ve oğlu ile çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine "Ateşleyin boncukları." ifadelerini not düştü.

    Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Bonomo'nun fotoğrafına; Emel Sayın, Hazal Kaya, Meriç Aral, Bartu Küçükçağlayan ve İbrahim Selim gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • "OĞLUM YÜRÜMEYE BAŞLADI"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda oğluyla ilgili konuşan Can Bonomo, "Evladım çok iyi büyüyor. Yürümeye de başladı canım benim, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz, sonra geri döner çalışmaya devam ederiz." demişti. 

  • "BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ"

    Öykü Karayel de evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz. Bu tarafıyla çok güzel ama şahsi olarak birbirimizin alanlarına müdahil olmuyoruz. Zaten ikimiz de farklı alanlardayız. Can gibi bir sanatçıyla birlikte olmak beni her anlamda besliyor. Çünkü Can çok yönlü biri ve sanatın birçok dalıyla ilgili. O anlamda ondan çok şey öğrenip çokça takdir ve gurur duygusu yaşamama sebep oluyor." yanıtını vermişti.

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