Can Bonomo'dan 'Dağ'

"SAHNEDE BAĞIRA BAĞIRA SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BİR ŞARKI"
Rock müziğe farklı bir bakış açısı getirerek gerek vokal tarzı gerekse modern sound'u ile dikkat çeken Egemen Akkol, solo kariyerinin üçüncü teklisi olan "Ölmek İstedim" şarkısını ve klibini yayınladı.
Edis'in vokalisti olarak dikkat çeken ve ardından solo kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Egemen Akkol, yeni projesi ile ilgili duygularını ise şu şekilde ifade etti:
'Ölmek İstedim', tam olarak benim sahnede bağıra çağıra söylemek ve söyletmek istediğim türde bir şarkı oldu. Kendimi bir şarkıcı ve şarkı yazarı olarak düşündüğümde aklımdaki imgeyle ve kişiyle birebir örtüşen, beni ve yapmak istediğim müziği çok doğru bir şekilde ifade edebilen, tamamen kendim olduğum bir şarkı yarattık. Şarkının yazım aşaması, içinde bulunduğum kötü sayılabilecek bir dönemi atlatmama da yardımcı oldu. Bu nedenle kendi içinde belki çelişkiler de barındıran bir acı çekme ve mutluluk durumu var. Aslında bunu mutluluk olarak ifade etmek ne kadar doğru bilmiyorum, belki de kabulleniş ve bundan bir eğlence çıkartma çabası da olabilir. Şarkıyı yazarken kafamda çaldığı haliyle en son ortaya çıkan hali neredeyse birebir aynı oldu. Sezer Dinç'le birlikte modern bir rock sound'u ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Klipte de, Berke Kapotoğlu ile birlikte şarkının hissiyatını, yalnızlığını, hafif sarkastik ve çatışmalı durumunu yansıtmaya çalıştık.
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