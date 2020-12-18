30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni korona virüs tedbirleri sokağa çıkma saatlerinden işletmelerin mesai saatine kadar pek çok konuda kısıtlamalar getirdi. Vatandaşlar, yeni korona virüs tedbirlerinde cuma günü ve cuma namazı konusunda bir kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. Camiler açık mı, kapalı mı? Camilerde cuma namazı kılınacak mı?

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Yeni korona virüs tedbirleri camilerin durumuyla ilgili bir kısıtlama içermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi. 27 Kasım Cuma günü camiler açık olacak ve sosyal mesafe kurallarına göre cuma namazı kılınabilecek.

DİYANET'TEN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI



Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan Kovid-19 salgını sürecinde kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında kılınacak Cuma namazına ilişkin açıklama şöyle:

"Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür:

İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.

Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.

Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur."