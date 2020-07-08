İstanbul Beyoğlu'nda sevgilisiyle gezdiği esnada kendisine laf atan genç tarafından darp edildiğini iddia eden şahıs, arkadaşlarını toplayarak geri geldi. Şahsın ayağından vurduğu genç, öldüresiye vuruldu.
Olay, 1 Haziran Pazartesi günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, semtteki bir caminin avlusunda oturan İsmail Ç., sokakta sevgilisiyle gezen genç bir şahsa laf etti. Karşılık veren şahıs, İsmail Ç. tarafından darbedildi. Bunun üzerine şahıs sevgilisiyle birlikte sokaktan uzaklaştı. Genç bir süre sonra arkadaşlarını da toplayarak sokağa geri geldi. Cami avlusunda oturan İsmail Ç. ile genç arasında kavga çıktı.
BACAĞINDAN VURUP, ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Kavgada genç, İsmail Ç.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan İsmail Ç. bir süre sonra yere düştü. Peşlerinden gelen saldırgan grup, Ç.'yi yerde dakikalarca tekme tokat darp etti. Olayın ardından şahıslar koşarak kayıplara karışırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İsmail Ç.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü şahitlerinin de ifadelerine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
'KIZ ARKADAŞINA LAF ATINCA GURURUNA YEDİREMEMİŞ'
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kız arkadaşına laf atmışlar, küfrü kaldıramayınca dayanamamışlar arkadaşlarını toplayıp geliyor. Daha sonra da arkadaşı bacaklarından yaralayıp olay yerinden uzaklaşıyorlar. Darp ve yaralama var ama olayın öncesinde vuran kişinin kız arkadaşına laf atmışlar. O da kız arkadaşı yanında olunca gururuna yedirememiş" dedi.
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