Cami avlusunda bıçaklı dehşet

İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Burak Işık (31),cami avlusunda sırtından bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Çorlu Tonguçlar Meydanı'nda yer alan Tarihi Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Sabah saatlerinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklandığı ihbarının üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede öldürülen kişinin Burak Işık olduğunu tespit etti. Burak Işık'ın defalarca bıçaklandığı belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız beden, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının cami avlusunu mesken belleyen evsiz şahıslardan biri olduğu üzerinde duruyor.