Cameron Diaz, ikinci kez anne oldu
51 yaşındaki Cameron Diaz ve 45 yaşındaki Rapçi eşi Benji Madden, ikinci kez anne ve baba oldu
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ABD'li ünlü oyuncu Cameron Diaz, 2015'te eşi eşi Benji Madden ile evlenmiş ve iddialara göre; yıllar süren doğurganlık tedavisinden sonra taşıyıcı anne tarafından 2019 yılında Raddix adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
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Cameron Diaz ile eşi Benji Madden, geçtiğimiz günlerde, ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını; "Küçük bir kuş bana fısıldadı" şeklinde şöyle duyurdu;
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"Oğlumuz Kardinal Madden'in doğumunu duyurmaktan mutlu ve heyecanlıyız. O muhteşem ve hepimiz burada olduğu için çok mutluyuz. Çocukların güvenliği ve mahremiyeti için hiçbir fotoğraf paylaşmayacağız ama o gerçekten çok tatlı. Kendimizi çok mutlu ve minnettar hissediyoruz. Ailemizden sizin ailenize çok sevgi gönderiyoruz. En iyi dilekler."
Fotoğraflar: Instagram, Mega, Backgrid USA, Backgrid UK
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