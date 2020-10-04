Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo ile dün nikah masasına oturdu. Çift, Sarıkabadayı'nın evinde dünya evine girdi. Peki Camelo Lopez kimdir, kaç yaşında, nereli? Camelo Lopez hakkında...

CAMELO LOPEZ KİMDİR?

2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilmiştir. Camelo Lopez, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 3 Ekim 2020 tarihinde evlenmiştir. Sarıkabadayı, Lopez'e Şubat 2020'de evlilik teklif etmişti.

Camelo Lopez, ekim aynın son günlerinde 'Hasan' adını verdikleri bebeğini kucağına almaya hazırlanmaktadır.