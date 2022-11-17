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Camdaki Kız 57. son bölüm kesintisiz izle! Kanal D Camdaki Kızı dizi 57. bölüm full HD tek parça izle!

Camdaki Kız 57. son bölüm izle

Camdaki Kız son bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız dizisi 57. bölümü 17 Kasım Perşembe akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlandı. Camdaki Kız dizisinin 57. son bölümünde; Sedat’ın Nalan’la bebek yapacakları açıklamasını televizyondan izleyen Cana deliye döner ve Sedat’a son bir şans verir. Dizinin izleyicileri Camdaki Kız dizisi son bölüm izle bilgilerini sorguluyor. Camdaki Kız son bölüm izle ekranı erişime açıldı. İşte Camdaki Kız 57. son bölüm özeti...

Giriş: 17.11.2022 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın yaptığı dizinin yönetmenliğini Nadim Güç yaparken senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan kaleme alıyor. Her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin izleyicileri Camdaki Kız son bölümü araştırıyor. İşte Camdaki Kız 57. son bölüm özeti...

  • CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

    Camdaki Kız 57. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Camdaki Kız son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • CAMDAKİ KIZ 57. BÖLÜM ÖZETİ

    Emir’in şirkete ortak olmasından başta Selen ve Levent olmak üzere tüm aile rahatsız olur ve itiraz eder ancak Rafet kararından dönmez. Sedat’ın Nalan’la bebek yapacakları açıklamasını televizyondan izleyen Cana deliye döner ve Sedat’a son bir şans verir. Sedat bu isteği yerine getiremezse her şeyi Nalan’a anlatacaktır. Hayri ise Nalan’dan artık net bir karar vermesini ister.

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